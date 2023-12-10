حرصا من «الأفنيوز» على تبني المبادرات المجتمعية والتفاعل مع الأنشطة ذات الجانب الإنساني، انطلق معرض «أنا موهوب» احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر، بمشاركة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث تم افتتاح المعرض بحضور المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري، والشيخة شيخة العبدالله، والشيخة سهيلة الصباح، وذلك يوم الخميس 7 ديسمبر بمنطقة غراند بلازا.



وتضمن معرض «أنا موهوب» مشاركة 15 بوثا قدم من خلاله العديد من المشاركين المنتجات الفنية والمشغولات اليدوية والأشغال الحرفية التي استعرضت إنجازات وإبداعات مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المواهب في المجالات الفنية والثقافية، بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع ومساواتهم مع الآخرين، كما تضمن المعرض مسرحا قدم من خلال عدد من الموهوبين العزف الموسيقي، بالإضافة إلى إلقاء الشعر، وشهد إقبالا كبيرا من زوار «الأفنيوز» الذين أشادوا بالأعمال والمشاركات الفنية.



وأوضحت الإدارة أن معرض «أنا موهوب» الذي يحرص «الأفنيوز» على استضافته استهدف إبراز مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، حيث إن «الأفنيوز» كان ومازال من أكبر الداعمين لذوي الاحتياجات الخاصة لإصرارهم الدائم على تحدي إعاقتهم والقيام بإنجازات متميزة في مجالات شتى.