بشرى شعبان



كشفت مصادر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لـ «الأنباء»، عن أن انتقال القطاع التعليمي إلى وزارة التربية يشمل نقل الخدمات التعليمية على أن يبقى الإشراف ضمن مسؤولية الهيئة.



وقالت المصادر إن الهيئة ستبقى مساندة لوزارة التربية في مجال الخدمات التعليمية لإنجاز الانتقال بالكامل، مشيرة إلى اجتماعات تنسيقية سيتم عقدها بين الجهتين لوضع التصور المطلوب وتنسيق عملية الانتقال.



وحول صرف المستحقات المالية للمؤسسات التعليمية، أوضحت المصادر أنه جار دراسة الموضوع والتنسيق بشأنه، وستكون هناك اجتماعات بين الهيئة و«التربية» في هذا الإطار.



وشددت المصادر على أن إجراءات انتقال القطاع التعليمي جميعها قيد الدراسة لوضع الخطة المتكاملة للانتقال بما لا يؤثر على تقديم الخدمات.



وبخصوص دور الحضانة، أشارت المصادر إلى أن دور الحضانة الخاصة مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية ووضعها يختلف عن المؤسسات التعليمية.