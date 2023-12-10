القاهرة - محمد سامي



سقط الأهلي حامل اللقب، في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا وهذه المرة أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري سلبا امس الأول على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لأبطال افريقيا.



وحافظ الأهلي الساعي إلى لقبه الثاني عشر قاريا وبالتالي تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب، على صدارة المجموعة بـ 5 نقاط، فيما حل شباب بلوزداد ثالثا برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهة المباشرة خلف ميدياما المتعادل مع ضيفه يونغ افريكانز متذيل الترتيب بنقطتين (1-1).



وعقب اللقاء هاجم المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر أرضية ملعب برج العرب مصرحا عقب اللقاء: «ستاد القاهرة الوحيد في مصر الذي يصلح للعب كرة القدم».



كما علق على استمرار ظاهرة الأهداف الضائعة قائلا: «أضعنا فرصا كثيرة وهذه مشكلتنا الأزلية، أتساءل كيف تضيع هذه الأهداف؟ لابد أن نتحدث مع اللاعبين ونمنحهم الثقة، فهناك لاعبون يفتقدون الثقة وهذا واضح، ضغط المباريات يصعب مهمتنا في التدريبات، لكن ذلك ليس مبررا، لابد أن نتدرب عليها لفك العقدة، لأن الأمر أصبح صعبا للغاية».



إلى ذلك، يدخل اليوم في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت بيراميدز أصعب مواجهاته في المجموعة الأولى بدوري الأبطال الأفريقي أمام صنداونز الجنوب أفريقي بطل «السوبر ليغ» الأول على ملعبه بمدينة بريتوريا، وتحظى فرق المجموعة بفرص متساوية تماما بعد مرور جولتين، إذ تمتلك الفرق الأربعة نفس الرصيد وهو 3 نقاط.



وفي الكونفدرالية يلعب مودرن فيوتشر ضد حامل اللقب فريق اتحاد العاصمة على ملعب 5 يوليو بالجزائر في تمام العاشرة مساء، حيث يسعى الفريقان لفض الاشتباك بينهما بعد فوز كلاهما على منافسيهما بالمجموعة الأولى الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب أفريقي.



من ناحية أخرى، فاجأ لاعب خط الوسط المصري الدولي طارق حامد (35 عاما) والمحترف بضمك السعودي محبيه بقراره اعتزال اللعب الدولي بعد 58 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.



إلى ذلك، أقال نادي المقاولون العرب مديره الفني شوقي غريب بسبب سوء النتائج بعد مرور 8 جولات من الدوري، وقرر تعيين مساعده طلعت محرم المدرب العام كمدير فني مؤقت. ويحتل «ذئاب الجبل» المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط.