بيروت ـ ناجي شربل



ألحق الأنصار صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم خسارة أولى بغريمه التقليدي النجمة المتصدر 5-1 ضمن المرحلة الـ11 الأخيرة ذهابا.



وأدت الخسارة الأولى للنجمة إلى فقدانه الصدارة لمصلحة العهد حامل اللقب الموسم الماضي، إلا انه يستطيع استعادتها (بفارق المواجهة المباشرة مع العهد) حال فوزه في مباراته المؤجلة مع الأهلي النبطية، فيما حقق الأنصار انتصاره الخامس والأول تحت قيادة مديره الفني الجديد يوسف الجوهري فعزز مركزه الرابع برصيد 20 نقطة في ختام الذهاب.



وتخطى البرج الثالث خسارته الثقيلة أمام العهد الأحد الماضي، وحقق الفوز على التضامن بهدف نظيف، ليرفع رصيده الى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد التضامن عند 5 نقاط في المركز العاشر.



من جهة أخرى، شارف مشوار الكرواتي نيكولا يورسيفيتش على نهايته باكرا مع منتخب لبنان لكرة القدم، رغم عدم مرور نحو 3 اشهر على وصوله.



وفي التفاصيل، فإن مفاوضات تجرى مع المدير الفني لإنهاء عقده لأسباب عدة، بينها عدم تواجده في بيروت متذرعا بالوضع الأمني، بالتزامن مع عدم رضا القيمين على «منتخب الأرز» عن النتيجتين السلبيتين اللتين حققهما المنتخب في المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، إذ تعادل على التوالي مع فلسطين سلبا في الشارقة (الملعب البيتي لمنتخب لبنان)، ومع بنغلاديش 1-1 في دكا، كما خسر أيضا تحت قيادته مباراتين وديتين أمام مونتينيغرو 2-3 والإمارات 1-2.



وينتظر منتخب لبنان استحقاق كأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير المقبل، وهو يقص شريط البطولة بخوض مباراة الافتتاح مع الدولة المضيفة وحاملة لقب النسخة الأخيرة بالإمارات في 12 يناير على ستاد لوسيل.



وعاد الحديث في بيروت إلى البحث عن مدير فني لتولي الدفة، بعد تجربتين غير موفقتين مع الكسندر ايليتش ونيكولا يورسيفيتش، وتصدر اسم المدير الفني السابق المونتينيغري ميودراغ رادولوليتش القائمة، الذي قاد «الأرز» فترة طويلة أبرزها في كأس آسيا 2019، لكنه يشترط عقدا طويل الأمد لثلاث سنوات، وليس تولي المهمة لفترة قصيرة.