الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف نادي الوكرة عن استمرار مدربه الإسباني بارتلومي ماركيز لوبيز في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الإعلان الرسمي عن توليه قيادة منتخب قطر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي.



ومن المقرر أن يقود لوبيز «العنابي» خلال كأس آسيا 2023، والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



واتفقت إدارة الوكرة مع الاتحاد القطري على استمرار لوبيز في قيادة الوكرة في اللقاء المؤجل أمام الدحيل من الجولة السادسة لدوري قطر التي ستقام مساء الأحد المقبل، على أن يبدأ مهمته على الفور في قيادة تدريبات المنتخب الذي سينطلق في اليوم التالي الموافق 18 الجاري، على أن تنتهي مهمته بنهاية البطولة في 10 فبراير، قبل أن يعود لاستئناف قيادته للوكرة في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.



هذا، ونجح لوبيز في قيادة الوكرة لتحقيق فوز غالي على الأهلي 3-2، في افتتاح مباريات الجولة الـ 11 من الدوري القطري، وبهذه النتيجة رفع الوكرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بينما تراجع الأهلي إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط.



وفي مباراة أخرى، خطف العربي تعادلا أمام معيذر 2-2، وقد رفع العربي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، وظل معيذر في المركز الحادي عشر وقبل الأخير بعد أن وصل إلى النقطة السادسة، فيما تعادل أم صلال والمرخية، 1-1، ليرفع أم صلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، فيما ظل المرخية في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.