اوسلو - أ.ف.پ: تبدأ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حاليا في بلادها إضرابا جديدا عن الطعام اليوم الأحد، في يوم تسليمها جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث من المقرر أن يمثلها ولداها، وفق ما أعلنت عائلتها أمس.ومحمدي التي تناضل ضد عقوبة الإعدام وفرض الحجاب في الجمهورية الإسلامية، تبدأ إضرابا عن الطعام «تضامنا مع الأقلية الدينية البهائية»، على ما اوضح شقيقها وزوجها خلال مؤتمر صحافي في العاصمة النرويجية عشية حفل توزيع جوائز نوبل.وقال شقيقها الأصغر حميد رضا محمدي في تصريح مقتضب «إنها ليست معنا، إنها في السجن وستضرب عن الطعام تضامنا مع أقلية دينية».وأوضح تاغي رحماني، زوج الناشطة البالغة 51 عاما، أن هذه الخطوة تهدف إلى التضامن مع الأقلية البهائية التي بدأ اثنان من شخصياتها البارزة أيضا إضرابا عن الطعام.وأضاف خلال المؤتمر الصحافي «قالت: سأبدأ إضرابي عن الطعام في يوم تسليمي الجائزة وربما يسمع العالم المزيد عنها».ومحمدي التي تقبع منذ نوفمبر 2021 في السجن في طهران، يمثلها في حفل أوسلو ولداها التوأم، علي وكيانا، البالغان 17 عاما والمقيمان في فرنسا منذ 2015 واللذان لم ترهما منذ نحو تسع سنوات.ولا يعرفان ما إذا كانا سيلتقيانها مرة أخرى: يعتقد الابن ذلك ولكن أخته لا.وقالت كيانا خلال المؤتمر الصحافي إن «قضية (امرأة، حياة، حرية) والحرية بشكل عام والديموقراطية تستحق التضحية وبذل الحياة من أجلها لأن هذه الأمور الثلاثة في النهاية لا تقدر بثمن».وأضافت «فيما يتعلق برؤيتها على قيد الحياة مرة أخرى يوما ما، أنا شخصيا متشائمة للغاية (...) ربما أراها مجددا بعد 30 أو 40 عاما، وقد لا أراها لكن هذا لا يهم لأن والدتي ستبقى دائما في قلبي ومع عائلتي».أما علي، فأكد على عكس شقيقته أنه «متفائل للغاية» وإن كان لا يرجح حدوث ذلك «قبل عامين أو خمسة أو عشرة أعوام». وأضاف «أؤمن بأننا سننتصر»، قبل أن يردد مقولة والدته «النصر ليس سهلا ولكنه مؤكد».