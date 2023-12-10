أحرز المنتخب العسكري الكويتي للرماية ميدالية فضية بفئة (التراب) وأخرى برونزية في فئة (السكيت)، وذلك في ختام منافسات البطولة العربية العسكرية الأولى لأسلحة الخرطوش سكيت تراب، التي أقيمت في مجمع ميادين الرماية (لوسيل) بدولة قطر الشقيقة.



وحقق المنتخب العسكري بفئة الفرق على ميدالية فضية بلعبة (تراب) النقيب جابر بركة البغيلي والوكيل أول سعد لافي المطيري والوكيل ضابط عبدالعزيز سعود الطويل وميدالية برونزية بلعبة (سكيت) الرائد ضاري دواس العازمي والنقيب محمد فهد الديحاني والوكيل أول خالد دخيل المطيري، فيما حقق الرائد ضاري دواس العازمي ميدالية فضية في فئة (الفردي) بلعبة (سكيت). كما حقق النقيب جابر بركة البغيلي المركز الرابع في أول مشاركة دولية خارج الكويت.



من جهته، أعرب رئيس وفد المنتخب العسكري الكويتي مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن بحري خليل سبتي الكندري، عن بالغ شكره للجنة المنظمة والقائمين على البطولة بدولة قطر الشقيقة لحسن التنظيم والترتيب، وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما نقل لهم تحيات القيادة العسكرية بدولة الكويت.