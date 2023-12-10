

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التي أقرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة ورفع درجة الاستعداد القصوى لهم من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.



كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان والتعامل الفوري مع أي مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.