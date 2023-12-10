توجه الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي ستستمر على مدى 3 أيام.

وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.

ومع بدء التصويت صباح اليوم الأحد، تجمعت حشود صغيرة في مراكز الاقتراع في القاهرة،وتواجدت قوات مكافحة الشغب بكثافة على مداخل ميدان التحرير وسط العاصمة.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وأدلى السيسي بصوته في لجنة انتخابية بمدرسة في حي مصر الجديدة بالقاهرة ولم يدل بأي تصريحات للصحفيين.