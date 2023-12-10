شيخ الأزهر يدلي بصوته: المشاركة في الاستحقاق الدستوري واجبٌ وطني

القاهرة - خديجة حمودة - هناء السيد

أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في إحدى مدارس منطقة مصر الجديدة.

وبدأت عملية اقتراع المصريين، اليوم الأحد، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين في اليوم الأول.



كما أدلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصوته الانتخابي في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وذلك بلجنة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، مؤكدا فضيلته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجبٌ وطني من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد على 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.



وتتم الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر، كما يتم إعلان نتيجة الانتخابات في جولتها الأولى 18 ديسمبر الجاري.



