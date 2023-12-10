استثناء السائق المنزلي وسائقي الشاحنات لنقل البضائع عبر الدول من عدم طباعة الرخص

عملية التجديد تكون من خلال "سهل" أو الموقع الإلكتروني للوزارة

وجود العلامة الخضراء في "هويتي" يدل على صلاحيتها..أما اللون الأحمر فيدل على انتهائها أو سحب الرخصة

عند السفر خارج البلاد يتوجب على المقيمين استخدام رخص القيادة الصادرة من بلدانهم

وجه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بالاعتماد فقط على رخص القيادة الإلكترونية للمقيمين داخل البلاد، اعتباراً من اليوم الأحد دون الحاجة لطباعتها.

وأكدت وزارة الداخلية بأن عملية تجديد رخص القيادة يتم إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل"، ومن تنطبق عليه الشروط والضوابط الخاصة بالقرارات واللوائح المنظمة سوف يتم قبول طلبه إلكترونياً، ومن ثم تفعيل الرخصة عبر وثائق وزارة الداخلية في تطبيق "هويتي".

وأضافت بأنه يمكن للمقيمين في البلاد التأكد من صلاحية رخصة القيادة عبر تطبيق "هويتي" والتأكد من وجود العلامة الخضراء والتي تدل على صلاحية الرخصة، أما العلامة الحمراء فهي تدل على انتهاء الرخصة وعليه وجب تجديدها عبر تطبيق "سهل"، او سحبها طبقاً لقانون المرور في دولة الكويت وعلى صاحب الرخصة مراجعة الإدارة العامة للمرور، وعند السفر خارج الكويت يتوجب على المقيمين استخدام رخص القيادة الصادرة من بلدانهم.

واكدت الوزارة بأن هذه الخطوات تأتي استكمالاً لعملية التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وتسهيلا وتبسيطاً للإجراءات وتقليصاً للدورة المستندية وتوفيراً على المال العام.