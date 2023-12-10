ثامر السليم

تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع، أصدر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، نشرة إلى رؤساء ومديري الجامعات والكليات الخاصة بعدم فرض أية رسوم إضافية على الطلبة.

وشدّد البدر على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من قِبَل مجلس الجامعات الخاصة قبل طلب أي رسوم للخدمات الطلابية والأنشطة المكتبية والرسوم الأخرى في الجامعات والكليات الخاصة إعمالاً لاختصاصاته الواردة بقرارات مجلس الوزراء.

وأكد على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال وجود أية مخالفة ومواجهتها بما يكفل تصحيحها وإزالتها وعلاج آثارها وفق القانون.