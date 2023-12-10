مريم بندق



أوضحت مصادر في تصريحات ل " الأنباء" أن الموظف الذي لديه سنوات خدمة أقل من 15 سنة يستحق 35 يوما في السنة ويستطيع الاحتفاظ ب 175 يوما فقط ومايزيد على ذلك يسقط منه مع بداية العام الميلادي الجديد 2024.



وزادت قائلة: والموظف الذي لديه سنوات خدمة 15 سنة فأكثر يستحق 45 يوما في السنة و يستطيع الاحتفاظ ب 225 يوما وما يزيد على ذلك يسقط منه مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2024.



وأوضحت المصادر أن مرسوم تجميد إجازات السنتين 2020/2021 الذي أجاز انتفاع الموظف برصيد 6 سنوات إضافة إلى السنة الجارية كان قرارا استثنائيا بسبب كورونا ولا ينسحب على الإجازات حاليا.



