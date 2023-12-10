افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر منتدى الدوحة 2023 تحت شعار «معا نحو بناء مستقبل مشترك».

وقال في منشور عبر حسابه في منصة «اكس» نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا»: افتتحت اليوم منتدى الدوحة 2023 تحت شعار «معا نحو بناء مستقبل مشترك». ونأمل أن يسهم في إثراء النقاش بين القادة وصناع القرار من مختلف المشارب بما يقود إلى مقترحات وحلول ملموسة للتحديات المعقدة لعالمنا. وأضاف «مستقبل الإنسانية المشترك رهين بالاستقرار والأمن وحق الجميع في الوجود».



من جهته، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب الإسرائيلية على قطاع حماس، مستمرة على رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي «يضيق المجال» أمام تحقيق نتائج.



وقال في كلمة له في المنتدى إن «جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم»، مضيفا أن «استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا».