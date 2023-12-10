راشد العويش: المؤتمر يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في البلاد

المؤتمر يكتسب زخماً كبيراً عبر مشاركة مجموعة من الكفاءات الطبية الإقليمية والعالمية

الهاجري: يعد من أهم المؤتمرات الإقليمية التي تناقش أمراض القلب والشرايين التاجية

تتخلله عدة ورش عمل في مختلف المجالات من ضمنها ورشة عمل في سونار القلب المتقدم



أعلنت جمعية القلب الكويتية عن استضافتها للمؤتمر الخامس عشر لجمعيات القلب الخليجية، وذلك على مدار 4 أيام من يوم 13 ديسمبر الجاري إلى 16 من الشهر نفسه، وذلك في فندق جراند حياة.



وفي هذا الإطار، قال أمين عام جمعية القلب د.راشد العويش إن الجمعية تستضيف هذا المؤتمر المهم، والذي يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في البلاد، وذلك عبر مناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث المتخصصة في مجال أمراض القلب.



وأضاف أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبرى عبر مشاركة ثلة من الكفاءات الطبية الإقليمية والعالمية، ومن ثم تبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين، ومعرفة الأساليب الحديثة، والمهارات الطبية المختلفة.



وأكد العويش على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية للمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض، لاسيما السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك للتمكن من علاجها والسيطرة على تفاقم آثارها، حيث حرصت الجمعية على الاستفادة من مشاركة العديد من المختصين بالمؤتمر في تنظيم ندوة جماهيرية يتم من خلالها تبادل الأسئلة والأجوبة، لرفع مستوى الوعي لدى الحاضرين من العامة.



من جهته، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. فهد الهاجري: يسعدنا في جمعية القلب الكويتية، وجمعية القلب الخليجية استضافة المؤتمر الخامس عشر لجمعية القلب الخليجية بالتعاون مع جمعية القلب، مشيرا إلى أن المؤتمر هذا العام سيستضيف نخبة من الخبراء على مستوى العالم في تجمع غير مسبوق لأطباء القلب، لمناقشة أحدث التطورات في مجال القلب والأوعية الدموية.



وأكد أن هذا المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات الإقليمية التي تناقش أمراض القلب، والشرايين التاجية، مشيرا إلى أن المؤتمر ستتخلله عدة ورش عمل في مختلف المجالات، من ضمنها ورشة عمل في سونار القلب المتقدم، وورشة أخرى في الإسعافات الأولية، وورشة ثالثة في تخطيط ورسم القلب، وسيقوم بإلقاء هذه الورش العلمية نخبة من أميز أطباء القلب في المنطقة والعالم.



أما اليوم الثاني إلى الرابع فستكون هناك جلسات علمية لمناقشة أحدث الأمراض في مختلف فروع القلب من قسطرة القلب، وأمراض الصمامات، وفشل عضلة القلب، والذكاء الاصطناعي ودورة في تشخيص أمراض القلب والشرايين، وكذلك دور التصوير الطبي من رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية في تشخيص أمراض القلب، كما ستتم مناقشة أحدث العلاجات والتوصيات العلمية في بعض الأمراض مثل علاقة الأورام بأمراض القلب، وتضخم عضلة القلب، بالإضافة إلى استضافة د. هاني نجم رئيس قسم القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كيلفلاند كلينك أوهايو بأميركا كمتحدث رئيس في المؤتمر، ومن ثم سيكون هناك جلسة لجراحات القلب ودورها في التدخلات البسيطة، وسيكون هناك جلسة لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية في الكويت والمنطقة، من خلال مناقشة بعض الدراسات التي قام بها أطباء المنطقة من قبل نخبة من أطباء جراحات القلب.



وبين الهاجري أنه سيكون هناك يوم توعوي مفتوح للعامة وهو يوم السبت المقبل من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء بفندق جراند حياة بجانب مول 360، حيث يتخلل هذا اليوم مجموعة من الفحوصات منها أمراض الكوليسترول والسكري والضغط، واستشارة طبيب القلب للوقاية من أمراض القلب، وسيكون هناك اختصاصيو تغذية يمكن استشارتهم مجانا.



واختتم: سعداء جدا باستضافة هذا المؤتمر النوعي في الكويت، بحضور نخبة من الأطباء في المنطقة والعالم.