الدوحة - فريد عبدالباقي



استرجع نادي السد صدارة الدوري القطري بعدما حسم الكلاسيكو أمام الريان 4-0، في ختام مباريات الجولة الـ 11 من المسابقة والتي أقيمت أمس الأول، حيث نجح المهاجم الجزائري بغداد بونجاح في تسجيل هاتريك في الدقائق (46 و75 و83)، والإكوادوري غونزالو بلاتا في الدقيقة (52) علما أن الريان لعب منذ الدقيقة التاسعة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه الإسباني رودريغو مورينو، وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الدوري، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد الريان عند 19 نقطة في المركز الرابع.



في المقابل، فشل الدحيل في تخطي عقبة نادي قطر، ليكتفي بالخروج متعادلا 1-1، وبذلك رفع الدحيل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، ولديه لديه مباراتان مؤجلتان، فيما رفع نادي قطر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، كما عطل نادي الشمال منافسه الغرافة في مواصلة صدارته لدوري قطر، بعد أن فرض التعادل الإيجابي 1-1، ليرفع الغرافة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الشمال رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع. وعلى صعيد الهدافين، حافظ المهاجم الجزائري لنادي الغرافة ياسين براهيمي على صدارته لهدافي الدوري بـ 13 هدفا، تلاه لاعب السد أكرم عفيف بـ 10 أهداف، ثم المهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا، والمهاجم الجزائري لنادي الوكرة محمد بن يطو بـ 8 أهداف.