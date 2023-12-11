خديجة حمودة



وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية لمشروع مستقبل مصر، بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي، وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر. جاء ذلك في اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد د.بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع أتى في إطار متابعة جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر»، والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير، وأنشطة الزراعة المحمية، والإنتاج الحيواني، وغيرها.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ركز في هذا الإطار على كيفية تطوير البنية التحتية المطلوبة لنجاح المشروع، وبالأخص الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية.