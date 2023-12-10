أعلن بنك برقان عن تولي فاضل عبدالله منصب الرئيس التنفيذي الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى الارتقاء بكفاءاته الوطنية وتعزيز مناصبه القيادية.



وانطلاقا من موقعه في البنك كأحد أقدم المديرين التنفيذيين، سيواصل عبدالله دوره الحيوي في تنفيذ التوجه الاستراتيجي الجديد للبنك للسنوات المقبلة.



وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله الناصر: يسرني أن أتقدم باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك برقان، بالتهنئة إلى فاضل عبدالله لتوليه منصبه الجديد، مع تمنياتنا له بالمزيد من النجاح إلى جانب باقي أعضاء فريق البنك.



وصرح رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة طوني ضاهر قائلا: لقد أثبت فاضل عبدالله على مدى الأشهر الماضية قدرته القيادية وتمتعه برؤية بعيدة المدى كأحد أبرز المديرين في البنك، حيث ساعد في وضع أسس خارطة طريق التحول التي نعمل على إنجازها.



من جهته، قال فاضل عبدالله: أعتز بالثقة التي منحني إياها البنك، وأتطلع لمواصلة الإنجازات وتحقيق استراتيجية التحول وخطط التغيير خلال المرحلة المقبلة، مدعوما بكفاءة وقوة الإدارة العليا، على طريق تعزيز أعمال البنك الأساسية الحيوية، بدءا بتنمية وتنويع محفظة الشركات مرورا بتوسيع حصتنا في سوق التجزئة.