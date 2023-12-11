أسامة دياب



أكد السفير الفيتنامي لدى البلاد نجو ثوان ثانغ أن الطعام من أهم عناصر التبادل الثقافي الذي يوفر فهما متبادلا مميزا بين الدول، مضيفا: يسعدني أن يجرب الكويتيون طعامنا، فالطعام جسر من جسور التواصل.



ولفت في تصريحات للصحافيين على هامش مهرجان «اكتشف المطبخ الفيتنامي»، بمشاركة عدد من السفراء والمواطنين وأبناء الجالية الفيتنامية في الكويت إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو تعريف الكويتيين بالطعام والمطبخ الفيتنامي، حتى يتمكنوا من تذوقه.



وفيما يتعلق بالرحلات المباشرة بين البلدين، قال ثانغ: «في الوقت الحالي ليست لدينا رحلات مباشرة، وعلى الراغبين في السفر من الكويت إلى فيتنام، أن يسافروا عبر دبي أو الدوحة ومن ثم إلى بانكوك في تايلند، وبعدها إلى فيتنام»، مشيرا إلى أنه يبحث حاليا مع الخطوط الجوية الكويتية تسيير رحلات مباشرة إلى بلاده. ولفت إلى أن «المسافة من كويت الى فيتنام 7 ساعات ونصف الساعة، وهي نفس المسافة من الكويت إلى بانكوك، ولذلك نسعى لفتح خط طيران مباشر بين البلدين، ونحن في طور مناقشة هذه المسألة»، لافتا إلى أن «رحلات الترانزيت بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الفيتنامية عبر بانكوك ستبدأ مارس المقبل».