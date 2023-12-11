كشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن صادرات الكويت إلى أميركا احتلت المرتبة السادسة خليجيا خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمتها 57 مليون دولار، مقابل صادرات بقيمة بلغت 261 مليون دولار خلال أكتوبر 2022، فيما بلغت قيمة واردات الكويت من الولايات المتحدة نحو 231.9 مليون دولار، مقارنة بـ 297 مليون دولار في أكتوبر 2022.



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 26.4% خلال أكتوبر الماضي لتبلغ 2.31 مليار دولار، مقارنة بـ 3.15 مليارات دولار في أكتوبر 2022، فيما بلغت قيمة واردات تلك الدول من الولايات المتحدة خلال أكتوبر 4.83 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.85 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من 2022.



وسجل الفائض التجاري بين دول الخليج وأميركا نحو 2.52 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل عجز بقيمة 708 ملايين دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022.



وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال شهر أكتوبر 1.147 مليار دولار، مقارنة بـ 1.69 مليار دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الشهر العاشر نحو 1.379 مليار دولار، مقارنة بـ 1.244 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وتليها الإمارات بصادرات بلغت 678.4 مليون دولار، فيما بلغ قيمة صادرات الشهر نفسه من العام الماضي نحو 583 مليون دولار، ووصلت قيمة واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 2.307 مليار دولار، مقارنة بـ 1.801 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وفي المرتبة الثالثة تأتي صادرات دولة قطر بقيمة 171.8 مليون دولار، وصدرت خلال شهرها العاشر من العام الماضي بقيمة 242.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة واردات قطر من الولايات المتحدة نحو 277.2 مليون دولار، مقارنة بـ 321.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



واحتلت صادرات سلطنة عمان إلى أميركا المرتبة الرابعة وبلغت قيمة صادراتها في الشهر نفسه بنحو 153.9 مليون دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال الشهر نفسه من العام الماضي 225 مليون دولار، وسجلت عمان واردات من الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي نحو 154.1 مليون دولار، مقارنة بـ 130 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.



وجاءت بالمرتبة الخامسة مملكة البحرين التي بلغت قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر العاشر من العام الحالي 106.9 ملايين دولار، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 62 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات البحرين من الولايات المتحدة نحو 484.3 مليون دولار، مقارنة بـ 62 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.