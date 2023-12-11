شريف حمدي



شهدت تعاملات شهر نوفمبر الماضي تحسنا ملحوظا في اداء صناديق الأسهم المحلية التي تستثمر في سوق الاسهم الكويتية، وذلك تجاوبا مع النتائج المالية الايجابية التي حققتها الشركات والبنوك المعلنة لفترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة نمو في الأرباح بلغت 30% جراء تحسن البيئة التشغيلية.



وحققت بورصة الكويت مكاسب لافتة خلال تعاملات الشهر الماضي في ظل التوسع في عمليات الشراء المؤسسي لإعادة بناء المراكز الاستثمارية، وجاء في مقدمة المكاسب القيمة السوقية التي اضافت 735 مليون دينار للمكاسب السابقة لتصل إلى 39.4 مليار دينار بنهاية الشهر الماضي، اضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.1%، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1%، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8%. وتراوحت مكاسب الصناديق التقليدية بنهاية تعاملات نوفمبر الماضي ما بين 1.76% وحتى 3.5%، فيما تراوحت مكاسب صناديق الاستثمار الاسلامية ما بين 0.47% وحتى 3.1%، وبذلك تقلص حجم التراجع الذي شهدته صناديق الاستثمار بشقيها التقليدي والاسلامي بشكل عام منذ بداية 2023. وظهر من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء»، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، ان 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، ان صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست جاء بالصدارة بنسبة 3.5%، تلاه الصندوق الأهلي الكويتي المدار من اهلي كابيتال بنسبة 3.1%، تلاه بالمرتبة الثالثة صندوق الوسم المدار من الكويتية للاستثمار بنسبة 2.8%.



كما ظهر من الاحصائية ان صندوق كامكو الاسلامي جاء بصدارة الصناديق الاسلامية بـ3.1%، تلاه صندوق كاب كورب للاستثمار المدار من شركة كاب كورب للاستثمار بنسبة 2.31%. وبهذه النتائج، تقلصت خسائر الصناديق من بداية السنة وحتى نهاية نوفمبر الماضي لتتراوح بين 4.8% حتى 10.8% للصناديق التقليدية، وما بين 9.2% وحتى 13.3% للصناديق الاسلامية.