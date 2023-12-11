تستمر شركة Ooredoo الكويت في إطلاق عروضها المتميزة لتلبية احتياجات عملائها خلال مواسم السفر والعطل، حيث كشفت مؤخرا عن عرضها الجديد والحصري على باقات خدمة التجوال، والذي أطلقته لعملائها تزامنا مع اقتراب عطلة نهاية العام.



ويتميز العرض الجديد من Ooredoo على خدمة التجوال بباقة Passport الاستثنائية، مما يتيح لعملائها التمتع بسعة بيانات تصل إلى 40GB.



ويضمن هذا العرض اتصالا متواصلا لمدة 10 أيام أثناء رحلتهم في العديد من البلدان المختارة، استنادا إلى أبرز وأشهر وجهات السفر التي يفضلها المسافرون من الكويت ويتوافدون عليها.



وتشمل هذه الوجهات الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، ومصر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وتايلند. يستفيد المسافرون الذين يتوجهون إلى هذه الوجهات من باقات حصرية تقدمها الشركة، مما يضمن لهم تواصلا مستمرا وسلسا في أجواء العطلة.علاوة على ذلك، يشمل عرض التجوال من Ooredoo على خدمة اتصال مجانية للعملاء طوال رحلتهم على متن الطائرة، مما يضيف إلى تجربة السفر مزيدا من الراحة وإمكانية التواصل والتسلية عبر الإنترنت.



وضمن تعليقه على أهم مميزات خدمة التجوال لدى الشركة، عبر مدير الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت، ناصر العبدالله، عن تطلعه إلى ابتكار المزيد من العروض والحملات الترويجية على خدمات الشركة، ومنها خدمة التجوال، حتى تتمكن Ooredoo من أن تصبح الخيار المفضل لعملائها الذين يبحثون عن حلول تجوال فعالة، وكذلك على قيمتها من حيث التكلفة، خاصة في ظل زيادة معدلات السفر خلال موسم العطلات.



وفي تعليقه حول أبرز مميزات خدمة التجوال لدى الشركة، أعرب ناصر العبدالله، مدير الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت، عن تطلعه لابتكار المزيد من العروض والحملات الترويجية على خدمات الشركة، بما في ذلك خدمة التجوال، ويهدف هذا الاهتمام المستمر إلى تعزيز مكانة Ooredoo كالخيار المفضل للعملاء الذين يبحثون عن حلول تجوال فعالة يمكن الاعتماد عليها من حيث التغطية والتكلفة، خاصة في ظل زيادة معدلات السفر خلال موسم العطلات.