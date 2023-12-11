نظم بنك بوبيان بالتعاون مع المجموعة التعليمية في مؤسسة يوروموني المالية العالمية المستوى الرابع من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لموظفيه من مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، والتي تناولت مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالاستثمار وكيفية إدارة المحافظ الاستثمارية والتي حاضر فيها الخبير العالمي بالمؤسسة بيرنارد دافي.واختتم المستوى الرابع من الأكاديمية بحضور كل من رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة مطلق الغملاس، ونائب مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة سليمان الخالد، والمدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي ومدير إدارة التدريب والتطوير نبيل عز العرب.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد: إن تنظيم المستوى الرابع من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يؤكد سعي بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه عبر توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات، والتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتعليمية عبر الاستعانة بالخبراء العالميين المعتمدين لدى المؤسسات الدولية العريقة.



وأضاف: إن المستوى الرابع من أكاديمية إدارة الثروات الموجه لموظفينا من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة انضم إليه هذا العام 22 من كوادرنا البشرية المتميزة، وتناول العديد من النقاط التي تتعلق بالعملاء وأهمية فهم أهداف العميل الاستثمارية أولا، وما إذا كان الهدف الأساسي للعميل هو المحافظة على الثروات من التقلبات والحفاظ على قيمتها أو العمل على تنمية هذه الثروات وتعظيم أرباحها والعائد منها. من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة، عبدالله المجحم: تأتي استراتيجية بوبيان التدريبية لكوادره البشرية مواكبة للتطورات السريعة والمتلاحقة في عالم أسواق المال حول العالم، مما يتطلب من العاملين في البنوك بشكل عام ومجموعة الخدمات المصرفية الخاصة بشكل خاص تطوير خبراتهم والاطلاع على آخر المستجدات بما يخدم أهداف عملائهم.



وفي سياق متصل، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة مطلق الغملاس: بدأ التخطيط لأكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية منذ عام 2018، وانطلقت في عام 2019 حيث تم تنفيذ المستوى الأول والثاني والثالث منها على مدار السنوات السابقة، وجاء تنفيذ المستوى الرابع مؤخرا مما ساهم في تطوير مهارات موظفينا لتضاهي أفضل الخبرات العالمية، وستشهد المراحل القادمة مجموعة أخرى من البرامج التخصصية المتقدمة وورش العمل التي ينظمها البنك من خلال إدارة التدريب والتطوير كمستويات متقدمة من هذه الأكاديمية المتكاملة والتي تستهدف مديري علاقات العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة بهدف رفع مستوى الخبرات والمهارات الاستثمارية لدى جميع الموظفين لتوفير خدمة مميزة وفريدة للعملاء.