بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د. فاطمة السالم مع رئيس شركة (هواوي) لمنطقة شمال الخليج (الكويت وقطر والبحرين) ريكو لين سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي.



وأكدت د. السالم في تصريح صحافي على هامش اللقاء حرص الوكالة على الارتقاء بمحتواها الإعلامي ومواكبة آخر ما توصل إليه العلم من تقدم تكنولوجي في هذا المجال.



وقالت إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم محركا رئيسا في صناعة المحتوى الإعلامي، مشددة على ضرورة بناء نظام بيئي يدعم تلك التقنية لتقديم تجربة أفضل للجمهور.



من جهته، أشاد لين في تصريح مماثل بتجربة «كونا» في مجال الذكاء الاصطناعي وما تقدمه من محتوى متطور يواكب العالم الجديد بهذا المجال.