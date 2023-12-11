في خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، شاركت سفيرة كندا في الكويت عليا مواني في اجتماع تجاري مثمر مع مدير لولو هايبر ماركت في الكويت محمد هاريس، حيث تم الاجتماع في المكتب الإقليمي للشركة بالكويت يوم 6 ديسمبر الجاري.



وأسفر الاجتماع عن التزام كندا والكويت بتعزيز الشراكات الاقتصادية والعلاقات التجارية، كما أضفى حضور كبار المسؤولين من شركة لولو هايبر ماركت روحا من التعاون والابتكار على المناقشات، مما يبرز التفاني من الجانبين في توسيع تعاونهما بشكل أكبر، وتقدم «لولو»



واحدة من أكبر سلاسل التجزئة في المنطقة، حاليا أكثر من 250 منتجا كنديا على رفوفها، كما تتنوع هذه المنتجات عبر فئات مختلفة، لتلبية أذواق المستهلكين الكويتيين، وتشمل منتجات غذائية فاخرة ومشروبات وسلع استهلاكية وغيرها، مما يجسد الجودة والتنوع الاستثنائيين التي تشتهر بها المنتجات الكندية.



وأعربت السفيرة عليا مواني عن حماسها للتعاون المستمر بين كندا والكويت، مؤكدة أهمية خلق فرص تجارية متبادلة مفيدة، مشددة على أهمية خلق فرص عمل مشتركة مفيدة للطرفين، حيث أكدت على إمكانية توسيع عروض المنتجات الكندية في فروع لولو هايبر ماركت في جميع أنحاء الكويت، وهو ما يتماشى مع الطلب المتزايد على المنتجات الدولية عالية الجودة في السوق الكويتية.



كما شهد الاجتماع أيضا مشاركة نشطة من جيد مكي المفوض التجاري من السفارة الكندية، بما يعزز مساهمتهما المشتركة في الجهود التعاونية بين كندا والكويت.



بدوره، أكد محمد هاريس نجاح التعاون القائم وصياغة رؤية إستراتيجية للمستقبل، مشددا على التزام لولو هايبر ماركت بزيادة تنوع المنتجات الكندية المتاحة في متاجرها، معربا عن تفاؤله باستكشاف آفاق جديدة للتعاون، تشمل فئات المنتجات المختلفة، وتعزيز تجربة التسوق للمستهلكين الكويتيين.