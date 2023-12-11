بمناسبة يوم اللطف العالمي الذي يصادف 13 نوفمبر سنويا، سعى فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع إلى تمديد مبادرة اللطف والحب لفترة أطول، فبعد نجاح الشراكة الأولى للفندق مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى ومستشفى بيت عبدالله للأطفال «كاتش وباتش» خلال أكتوبر الماضي، قرر الفندق انطلاقا من شعوره بالمسؤولية، استضافة فعالية حفلة الشاي في أرض العجائب وذلك بمطعم إيلمنتس يوم السبت 25 نوفمبر كمبادرة لطيفة تجاه أطفال الدار وعائلاتهم. واجتمع الأطفال الأبطال من الساعة 3:00 عصرا حتى 5:00 مساء برفقة أحبائهم في محيط مطعم إيلمنتس والذي يتميز بتصاميمه الداخلية، وقد تم تزيين المكان بالبالونات الملونة برعاية زهور أليسار وذلك للاستمتاع بمجموعة من الأطباق والحلويات اللذيذة، من فطائر الكيش الصغيرة، وسلايدرز خبز الباو، والسندويشات المحمصة وصولا إلى البراونيز والكيك اللذيذ، وركزت القائمة على مأكولات لذيذة صغيرة الحجم مثالية لأيدي الأطفال الصغيرة. وتضمنت الفعالية تقديم عربة الآيس كريم التي ساهمت في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال بنكهاتها المستوحاة من «أرض العجائب»، بينما استمتع الضيوف الأبطال بنشاط تفاعلي لتزيين الكب كيك بالإضافة إلى نافورة الشوكولاتة.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام في فندق فورسيزونز الكويت مارتن كيبينج: كان شرفا لنا أن نكون قادرين على دعم هؤلاء الأطفال الرائعين وعائلاتهم من خلال تعاوننا مع كاتش وباتش في كلتا الفعاليتين، كما ان رؤية وجوه الأطفال تضيء بالابتسامات ومشاهدتهم وهم يلعبون بسعادة، هو شيء سيبقى في ذاكرة فريقنا إلى الأبد.