نظم نادي العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب معرض «الموهوبين» لمنتسبي الهيئة بحضور نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري وعدد من قياديي الهيئة، وذلك في مقرها بالعديلية. ضم المعرض عددا كبيرا من المشاركات والأعمال الفنية التي تنوعت ما بين الرسومات واللوحات التصويرية وبعض الحرف اليدوية التي نالت استحسان وإعجاب الزوار.



وبهذه المناسبة، قال مدير النادي د.بدر الحضرم ان إقامة هذا المعرض تأتي في إطار دعم جهود الهيئة وتهيئة الأجواء والمناخ لخلق بيئة العمل المناسبة للموظفين، مشيرا إلى أن النادي يحرص على تنظيم الفعاليات والأنشطة في مختلف المجالات.