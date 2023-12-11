أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP28» في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور رؤساء العديد من الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والقيادات التنفيذية في شركات القطاع الخاص حول العالم، لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي والتنمية المستدامة.



ويدرك البنك الحاجة الضرورية لمواجهة مخاطر التغير المناخي، ومواءمة عملياته مع الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة، وتهدف مجموعة البنك الأهلي الكويتي من المشاركة في فعاليات القمة إلى تأكيد التزامها بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمشاركة في النقاشات حول التمويل المستدام والقضايا البيئية والمناخية، مما أتاح الفرصة للتواصل مع القادة العالميين وأصحاب الخبرة وجميع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي، مما يساعد على تعزيز فهم الممارسات البيئية العالمية ومبادئ الحوكمة الحالية والمستقبلية.



وشارك ممثلو مجموعة البنك الأهلي الكويتي، صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات الخارجية بالإنابة، وفيصل العبدالمحسن مدير الاستدامة، في العديد من الجلسات التي عقدت على هامش المؤتمر، والتي تناولت التنمية المستدامة والاستثمار والتمويل الأخضر، والابتكار المناخي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأطر والضوابط التنظيمية للمبادرات البيئية، وتعزيز الاستدامة داخل المجتمعات وغيرها من المواضيع، مما أتاح الفرصة لتبادل الأفكار مع جميع أصحاب المصلحة والخبراء، وتطوير الممارسات البيئية والتمويل المستدام وعمليات الإشراف البيئي وغيرها. وبهذه المناسبة، أكد صقر آل بن علي أهمية مشاركة مجموعة البنك الأهلي الكويتي في مؤتمر COP28، قائلا: كمؤسسة مالية مسؤولة ندرك أهمية المشاركة في مؤتمرات عالمية حول التغير المناخي والتنمية المستدامة، وتؤكد مشاركتنا في المؤتمر التزامنا بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتنا، ونحن نحرص على تحفيز التغيير الإيجابي في القطاع المالي والمصرفي، ونهدف الى توسيع نطاق حلولنا التمويلية للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل مستدام.



وأوضح آل بن علي، أن «الأهلي» يحرص على تعزيز جهوده في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يعكس التزامه الدائم بتحقيق الاستدامة على جميع المستويات، متابعا: أصدرنا تقريرنا الثالث للاستدامة الذي يقدم رؤية شاملة حول أداء البنك ومبادراته البيئية والاجتماعية والحوكمة.



ولفت إلى إطلاق سلسلة من الورش التدريبية المصممة لتطوير مهارات موظفي البنك الأهلي الكويتي بما يتعلق بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتطوير قدرات فريق العمل لديه في اعتماد مبادئ الاستدامة بعملهم.



وكشف عن أنه في الوقت نفسه يعمل البنك الأهلي الكويتي على تطوير إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتي تهدف إلى توفير نهج شامل ودمج معايير الاستدامة في جميع عملياته.



واختتم آل بن علي: مازلنا في البنك الأهلي الكويتي ملتزمين بدعم مبادئ الحوكمة وتطوير نشاطنا على صعيد تقديم التمويل المستدام، فضلا عن تعزيز مكانتنا التنافسية والمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.