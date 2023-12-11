محمد المسلم: «بيتك» يواصل الاستثمار في بناء ثقافة قيادية بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية

إعداد مواهب «بيتك» وتمكينهم من استكمال مسيرة النجاح.. ومستمرون في تعزيز الكفاءات المهنية



احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بتخريج دفعة جديدة من برنامج «تطوير قادة بيتك» لسنة 2023 بالتعاون مع (Headspring)، شركة التطوير المهني بالمشاركة بين كلية IE لإدارة الأعمال ومؤسسة «فايننشال تايمز» الإعلامية والذي تم تنظيمه في الكويت واختتامه في العاصمة الاسبانية مدريد، بمشاركة 50 من قادة مجموعة «بيتك» وبنوكه وشركاته التابعة.



وفي كلمته على هامش الحفل، أعرب المدير التنفيذي لإدارة المواهب للمجموعة في «بيتك»، محمد المسلم، عن فخر «بيتك» بتخريج دفعة جديدة من برنامج «تطوير قادة بيتك» لكوكبة من مواهب وقيادات «بيتك» الذين تم إعدادهم بالشكل الذي يلبي طموحاتهم ويمكنهم من استكمال مسيرة نجاح «بيتك»، مؤكدا مواصلة جهود تعزيز الخبرات والكفاءات المهنية من خلال الاستثمار المستمر في تطوير القادة وبناء ثقافة قيادية تساهم في مواصلة تحسين وتطوير الأداء، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات ومؤسسات التدريب العالمية.



وأضاف المسلم أن هذا النوع من البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في تطوير القادة أصبح جزءا محوريا من خطة تطوير المواهب لدى «بيتك» لتمكين المواهب وقيادات البنك المستقبليين وتزويدهم بكل أدوات التعليم اللازمة والقدرات الاستثنائية حتى يكونوا قادرين وبكفاءة عالية على صنع التغيير ومواكبة نمو وتطور «بيتك» والمحافظة على مكانته المرموقة كأكبر بنك في الكويت، والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.



وأكد أهمية مشاركة الخبرات والمعرفة التي تم اكتسابها خلال البرنامج مع فريق العمل والزملاء في المؤسسة، مبينا أن التعلم ومشاركة المعرفة والخبرة بين الزملاء يحقق الكثير من الفوائد ويمهد لابتكار أفكار مبدعة، ويعزز الارتباط الوظيفي، لافتا الى أن فريق تطوير المواهب يستثمر في تعزيز مسار التطوير وتقييم فعاليته وتحديثه لتوسيع نطاق معرفة وخبرة قادة «بيتك».



وأوضح المسلم أن برنامج «تطوير قادة بيتك» قد تم تصميمه بناء على أحدث التوجهات في عالم الصناعة المصرفية وصناعة القادة، كما استند إلى تجارب تعليمية مكثفة وموضوعات تواكب عمل «بيتك» كمجموعة مصرفية رائدة.

وهو أحد أبرز البرامج المصممة لتزويد قادة «بيتك» بأهم الأدوات وأحدث الأفكار التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءتهم ودعم وتقوية مهاراتهم المهنية والسلوكية وفعاليتهم القيادية بهدف اتخاذ القرارات السليمة وتعزيز الانتاجية وتحسين الأداء.



ويتميــز البرنامـــــج بخصائص عدة، منها الترابط والمرونة والتنوع والشمولية بحيث يتيح للمشاركين التفاعل والعمل في آن واحد لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع قادة مجموعة «بيتك» خضعوا لعملية اختيار مدروسة في إطار حرص البنك على تعزيز مواهب «بيتك» بمجموعة جديدة من الكفاءات والقدرات العالية.



من جانبه، قال أنطونيو مونتيس، الرئيس التنفيذي لشركة (Headspring): «تفخر (Headspring) بالشراكة مع بيتك في تصميم وتقديم برنامج التميز في القيادة، وهو عبارة عن تجربة تعليمية مخصصة بالكامل تعكس حرص بيتك على الاستثمار في المستقبل.

ومن خلال الارتقاء بأداء قادته الحاليين والمستقبليين، فإن بيتك يخطو نحو استمرار نجاحه المستمر وتعزيز مركزه كبنك رائد على مستوى السوق.

من خلال تضافر جهودنا معا، نعمل على بناء المرونة والشمولية وتبادل الخبرات، مما يمكن بيتك من الحفاظ على مكانته الرائدة كمؤسسة مؤثرة وقوية في الصناعة المالية الإسلامية».



وأضاف: «نعمل مع الكثير من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي وملتزمون بدعم رؤيتها في قيادة التحول والريادة المسؤولة. شراكتنا مع (بيتك) بمنزلة دليل على التزامنا المشترك ببناء التغير الإيجابي في المنطقة».



وفي غضون ذلك، قال باسم بنا، نائب رئيس الشراكات المؤسسية، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في (Headspring): «نشهد تحولا هيكليا وثقافيا في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص، حيث يدرك القادة أهمية إعداد القوى العاملة للمستقبل، وبناء المهارات المستقبلية وتدريبهم، إلى جانب الاحتفاظ بأفضل المواهب واستقطابهـــــا لتعزيز ثقافة الابتكار.

إن شراكتنا مع «بيتك» هي شراكة استراتيجية، ونحن ملتزمون بدعم المجموعة في الحفاظ على مركزها الريادي وتعزيز دورها مستقبلا.

وفي هذا البرنامج، وضعنا تصميما ومنهجية يتماشيان مع قيم «بيتك» وأحدث اتجاهات القيادة في الصناعة المصرفية، بحيث نضمن تزويد قادة «بيتك» بالأدوات والرؤى المتطورة للنمو أفرادا وقادة أعمال».