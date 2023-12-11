انطلاقاً من التزامه بأمن موظفيه وسلامتهم، والتأكد من مدى جاهزيتهم للتعامل مع حالات الطوارئ، نفذ البنك الأهلي المتحد عملية إخلاء وهمي ناجحة في المبنى الرئيسي للبنك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وذلك عبر محاكاة سيناريو افتراضي لوقوع حريق ومطالبة الموظفين بإخلاء المبنى.

تضمنت تجربة الإخلاء الوهمي التي قام بها البنك الأهلي المتحد جميع الإجراءات التي يجب أن تطبق في حالات وقوع الحريق ابتداء من إطلاق جرس الإنذار، ثم إخلاء جميع الموظفين العاملين في المبنى وفق إجراءات السلامة والأمن المقررة في البنك والمعتمدة بشكل مسبق كإجراء دائم من إجراءات السلامة والوقاية في البنك.

وتعليقا على هذه المبادرة، قال مدير عام المباني والخدمات الفنية بالبنك الأهلي المتحد خالد الشطي: اننا نحرص دائما على متابعة تقييم خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة ومن هذا المنطلق نتابع تنفيذ عمليات الإخلاء الوهمي للتعرف على جهوزية النظم والمرافق، وكيفية التصرف في حال حدوث حريق والتأكد من قدرة الموظفين على تطبيق تعليمات الأمان والالتزام بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

كما يعد هذا الإخلاء الوهمي بمنزلة تدريب لموظفي البنك على الامتثال لإرشادات الإخلاء للحفاظ على سلامتهم في حال حدوث أي ظروف طارئة تستدعي إخلاء المبنى.



وأشاد الشطي بالجدية والالتزام التي أبداها موظفو «المتحد» في التعامل مع حالة الإخلاء الوهمي وتنفيذها في وقت قياسي وبطريقة منظمة، وكذلك تعاونهم لتنفيذ التعليمات الخاصة بالإخلاء تحقيقا لمبدأ السلامة والأمن للعاملين في البنك، ما يؤكد مدى جاهزيتهم واستعدادهم للتعامل مع حالات الطوارئ.