أسبوع محوري في الأسواق الأميركية مع ترقب المستثمرين صدور أرقام أسعار المستهلكين يوم غد (الثلاثاء) لإشارات حول التضخم، ومن ثم قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل بشأن توجهات أسعار الفائدة.

ومع تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وسيبدأ في خفضها بحلول منتصف العام المقبل، شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعا قويا أحيت شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأضاف مؤشر«S&P 500» ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى قيمته السوقية منذ أواخر أكتوبر، مع توجه المستثمرين إلى الشركات الصغيرة التي شهدت تراجعات في السابق، والآن من شأنها أن تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض. وقد ارتفع مؤشر «S&P 500» بنسبة 20% تقريبا هذا العام ليغلق جلسة الجمعة عند أعلى مستوى منذ مارس 2022.