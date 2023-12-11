حصد البنك التجاري الكويتي جائزة ماستركارد كأعلى بنك بنسبة تفعيل خاصية رقمنة البطاقات على المحافظ الالكترونية، وذلك خلال منتدى الأعمال ماستركارد مينا إيست على مستوى الشرق الأوسط الذي أقيم في دبي، والخاص بمستقبل التجارة الرقمية والإلكترونية، بحضور ممثلي البنك التجاري الكويتي مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نورا كايد والمدير التنفيذي لمركز البطاقات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد غدير سراب.

ويتم منح جائزة ماستركارد على مستوى الشرق الأوسط للمؤسسات التي تحقق أعلى نسبة في ترميز بطاقات السحب الآلي ضمن المحافظ الالكترونية والتي تفوق فيها التجاري في الخدمات الرقمية المبتكرة ومواصلة الاستثمار في تطوير حلول وخدمات المدفوعات بطريقة سلسة وآمنة.



وحصد التجاري هذه الجائزة بناء على عدة معايير أبرزها تميز البنك في حلول الدفع الرقمية السلسة والآمنة من خلال تمكين خاصية الترميز، مما ساعد في تعزيز إتمام عمليات الشراء عن طريق أجهزة نقاط البيع والمواقع الالكترونية أكثر سهولة وأمانا.



وتعتبر خاصية الترميز من الخصائص التي تعمل على تعزيز أمان معاملات الدفع بالبطاقة البنكية عن طريق استبدال البيانات الفعلية للبطاقة برموز مميزة وفريدة لا يتم الكشف عن البيانات الفعلية للبطاقة البنكية أبدا أثناء إجراء المعاملة، حيث تستخدم هذه الرموز لتمثيل معلومات البطاقة الفعلية أثناء عملية الدفع، مما يقلل من مخاطر اختراق البيانات والاحتيال، فلا يمكن استخدامه للوصول بشكل احتيالي إلى حساب حامل البطاقة أو إجراء عمليات شراء غير مصرح بها.



ويحرص البنك التجاري الكويتي على توفير أحدث الأنظمة المتطورة لتعزيز عمليات شبكته المصرفية، وذلك من خلال فريق عمل محترف وبرامج متطورة تعزز مكانته الرائدة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية وترسخ ثقافة الرقمنة في جميع عمليات البنك سواء عن طريق خدمة الموقع الإلكتروني أو على الهواتف الذكية من خلال تطبيقه.



