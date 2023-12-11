خالد الفلاح: إشراك المرأة بسوق العمل واجب وضروري لتطور الطاقة الإنتاجية في السوق

فهد المخيزيم: تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة.. لتكون الخيار الأمثل في التوظيف

طيبة القطامي: صقل مهارات المتدربات وتزويدهن بالخبرة لتمكينهن من تحسين مهاراتهن

عبدالمحسن الخترش: البرنامج تم إعداده لإعداد 22 متدربة لبدء حياة مهنية فعّالة بشكل ناجح





كرّمت شركة الاستثمارات الوطنية وبالتعاون مع شركة Creative Confidence الدفعة الأولى لخريجات البرنامج التدريبي «Shift»، والمصمم حصريا للنساء الكويتيات حديثات التخرج، لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري.



وأقيم حفل ختام البرنامج أمس في مقر بورصة الكويت، وقد تم خلال فترة البرنامج والذي استمر لأربعة أسابيع عدة دورات مختلفة للمتدربات، ساعدت على تطويرهن وتحقيق الغاية التنموية للبرنامج، وبالتالي إضافة القيمة الجوهرية له، كونه يوفر قوى عاملة كفؤة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال في مجال الاستثمار، حيث ركز البرنامج على تطوير المتدربات في مجال الابتكار والإبداع، والإسهام في الاندماج في مجال العمل الاستثماري.



وقد حضر الحفل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية خالد الفلاح، الذي أثنى في بداية الحفل على شركة «Creative Confidence» ودورها الإيجابي في المساهمة في هذا البرنامج الفعال، وأشاد بخريجات البرنامج التدريبي Shift على متابعتهن النشطة والبناءة للبرنامج الناجح، وأيضا على الدور المحوري للمرأة بالمجتمع الكويتي ودور المرأة بشكل عام في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وقدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، وحضورها اللافت والرائد في مختلف جوانب ومجالات الحياة، الاجتماعية السياسية والفكرية والثقافية.



وأضاف الفلاح «إن هدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يرتكز على أسس اقتصادية وأن اشتراكها في سوق العمل والإنتاج الاقتصادي بشتى أشكاله واجب وضروري لتطور الطاقة الانتاجية في السوق، لذا فإنه يحتم على المرأة دخولها سوق العمل لرفع مستوى الدخل المعيشي فيه».



وتابع أن التغيير الإيجابي الذي يسعى له المجتمع الكويتي مرهون بشكل كبير بمشاركة المرأة الكويتية وتمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، وبناء على مؤهلاتها العلمية والاجتماعية فإن هذه الأدوار قد تنوعت على مختلف الأصعدة.



كما حضر الحفل الكريم عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية طيبة القطامي، والتي أفادت بأنها تفخر بالمشاركة في الجزء الاستثماري من خلال التدريب بالتعاون مع كل من فريق Creative Confidence وفريق الاستثمارات الوطنية، وذلك في صقل مهارات المتدربات وتزويدهن بالخبرة اللازمة في التدرب والممارسة لتمكينهن من تحسين مهاراتهن والتي ستكون أداة قوية ونشطة لتعود بالفائدة البناءة على حياتهن الوظيفية.



وقد شاركت الخريجات خلال الحفل بعرض تقديمي مفصل حول تجربتهن الرائعة خلال البرنامج التدريبي، وقدمن الأفكار المحمسة والمحفزة التي توصلن لها خلال هذه التجربة الفريدة.



بدوره، أشاد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم خلال حضوره هذا الحفل، بدعم الشركة في نمو وتطور الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة والمطلوبة، لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل، حيث تؤكد الشركة التزامها ومشاركتها الشاملة في هذا البرنامج الإيجابي والهادف إلى تطوير وصقل مهارات المرأة الكويتية وإمكانياتها وتمكينها من خوض متطلبات سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية وفي المنطقة بشكل عام، وتأهيلها للمساهمة في تحقيق أهداف الدولة التنموية ومشاركتها للرجل في صنع القرار، وأيضا بالدور الكبير للمرأة الكويتية التي تشكل عنصرا محوريا في التنمية الوطنية، وفي مساندتها ودعمها الدائم لنهضة المجتمع الكويتي، وتقديمها للكثير من المساهمات والتضحيات الفعالة.



كما أعرب نائب رئيس أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية عبدالمحسن الخترش أن نجاح البرنامج قد تجاوز توقعاتنا والذي يمثل نقطة انطلاق لتشجيع المزيد من النساء الكويتيات على الاختلاط في مجال الاستثمار عبر خلق تحول تدريجي نحو مزيد من التنوع في عملهن. وأضاف أن هذا البرنامج تم إعداده لاستيعاب 22 متدربة لإعدادهن لبدء حياة مهنية فعالة بشكل ناجح ومتطور.



من جانب آخر، أثنت مؤسسة «Creative Confidence» سمية الجاسم، خلال حضورها الحفل الكريم على مشاركة الاستثمارات الوطنية في برنامج «Shift»، وقالت إن هذا البرنامج سوف يقود المرأة الكويتية إلى تجربة تعليمية حيوية، وذلك من خلال استكشافها للابتكار والاستثمار في حياتها المهنية. وأضافت الجاسم لقد كان برنامج Shift برنامجا ذا تجربة رائعة، أفاد المشاركات فيه بالالتزام والتعلم والإبداع. أنا فخورة جدا بالتأثير الإيجابي والفعال الذي أحدثه هذا البرنامج على المتدربات. أستطيع القول بأن برنامج Shift يخلق التغيير.