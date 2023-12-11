حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس امس من أثر «كارثي» على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.



وقال، في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، إن «تأثير النزاع على الصحة كارثي»، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات «مستحيلة» في ظروف صعبة. وأضاف أن «مع انتقال المزيد والمزيد من الناس إلى منطقة أصغر فأصغر، فإن الاكتظاظ إلى جانب نقص الغذاء والماء والمأوى والصرف الصحي الكافي، يخلق ظروفا مثالية لانتشار الأمراض».