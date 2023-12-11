قالت وزارة المالية الإسرائيلية امس إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيقل (4.5 مليارات دولار) في نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» في غزة.



وأضافت أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الإثني عشر شهرا السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر. وقال مصدر بالوزارة إن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.



وبلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر 22.9 مليار شيقل وفي نوفمبر 2022 بلغ 1.7 مليار شيقل.