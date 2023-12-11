ما أبرز المواد الغذائية التي لها خصائص متناقضة؟



هناك مواد غذائية، بخلاف جميع التوقعات، لها خصائص مفيدة، في حين أن هناك مواد غذائية أخرى لها خصائص مخفية ضارة. فمثلا الأطعمة الدهنية ضارة، لكن بعضها يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول. كما أن الحلويات ترفع مستوى الغلوكوز في الدم، لكن بعضها يخفض من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.



- الزيوت النباتية: ما يثير الدهشة هو أن الزيوت النباتية تسبب زيادة الوزن، وهذه حقيقة لأن 100 غرام من أي زيت نباتي تحتوي على ألف سعرة حرارية، وفي الزبدة ضعف ذلك.



- الفلفل الحار: من الغريب أن مادة كابسيسين الفعالة بيولوجيا الموجودة في الفلفل الحار تحمي من تطور التهاب المعدة والقرحة، لأنها تعمل على تدريب الغشاء المخاطي للمعدة وتمنع نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة، الذي يؤدي إلى تآكل الغشاء المخاطي والتهاب المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يحمي الفلفل الحار من الالتهابات المعوية.



- الكيفير (نوع من اللبن الرائب): له تأثير ملين عندما يكون طازجا، لكن عند تخزينه أكثر من ثلاثة أيام يسبب تناوله الإمساك وذلك لارتفاع مستوى حمض اللاكتيك فيه.



- العنب: وفقا للرأي السائد تناول المنتجات الحلوة هو الطريق إلى داء السكري، لكن العنب في الواقع يقلل من خطر الإصابة بداء السكري لدى أولئك الذين بلغ مستوى السكر لديهم حده العلوي، وهذا يشمل العنب، وليس عصير العنب. لأن المواد النشطة بيولوجيا الموجودة في العنب تمنع تطور مقاومة الأنسولين، التي هي من الأسباب الرئيسية لداء السكري.



المصدر: «فيستي. رو»