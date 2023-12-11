اختتمت مساء الجمعة بطولة الكويت للووشو كونغ فو 2023 للمواهب والبراعم والأشبال بمشاركة 20 لاعب من مختلف الأعمار، حيث فاز بالذهبية نادي التميمي تاي تشي، فيما فاز بالبطولة بحصد النقاط نادي قيم وهمم.



وتقدم رئيس اللجنة الكويتية للووشو كونغ فو ناصر اللوغاني بالتهنئة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وباقي أعضاء المجلس على تجديد الثقة بهم وتزكيتهم لفترة جديدة لإدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، مضيفا: «مقبلون على عام جديد سيشهد تنظيم العديد من البطولات المحلية والعربية والآسيوية وهو الأمر الذي يحتاج الى تضافر الجهود والعمل الجاد والتدريب المستمر لتحقيق الإنجازات التي تليق باسم الكويت».