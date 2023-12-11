اشتكى سكان يقيمون بالقرب من منشأة نووية في بريطانيا من تعرضهم لـ«غزو» من قطط أكدوا أنها تحمل مخاطر نووية، لكن السلطات قللت من مخاطر هذا الأمر.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بحسب ما نقلت «سكاي نيوز عربية» امس، ان مزارعين يسكنون بالقرب مما وصفتها بـ «أخطر موقع نووي» في بريطانيا ويحمل اسم «نارنيا النووية» تعرضوا لغزو من أسراب من القطط المشعة. وتقع المنشأة النووية في منطقة ساحل كمبريا غربي بريطانيا، وهي واحدة من أكبر المنشآت النووية في أوروبا.



وقال ناشطون معارضون للأسلحة النووية إن القطط الضالة التي وصفوها بـ «القطط النووية» تتجول داخل مجمع «سيلافيلد النووي» تشكل خطرا على السكان بسبب البلوتونيوم المشع.



وقالت الـ «ديلي ميل» انها اطلعت على وثائق تثبت أنه جرى تهديد 11 ألفا من موظفي المنشأة النووية بعقوبات تأديبية في حال أطعموا القطط، لأن هذا يشجعها على التجمع حول المنشأة.