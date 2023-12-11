أعلن مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل جدعان أن الحرس الوطني سيستضيف غدا الثلاثاء 12 الجاري مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ـ الأورو ـ متوسطية ذات الطابع العسكري (FIEP)



وبهذه المناسبة رحب العميد د.جدعان فاضل جدعان باسم الحرس الوطني قادة وقوات بأعضاء الوفود التي بدأت بالتوافد للمشاركة في المؤتمر كضيوف أعزاء على أرض الكويت الحبيبة، متمنيا لهم طيب الإقامة والنجاح في تحقيق أهداف المؤتمر.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني إلى أن الحرس الوطني يعد أول جهة عسكرية في الكويت تنضم إلى منظمة قوات الشرطة والدرك الأورو ـ متوسطية، مما يعزز من قدراته في أداء رسالته الوطنية بحفظ أمن الوطن واستقراره، من خلال نقل الخبرات ومحاكاة التجارب المتميزة للدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك انطلاقا من توجيهات قيادة الحرس الوطني، وترجمة للخطط الاستراتيجية الموضوعة، والتي تهدف إلى توثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات الأمنية وإدارة الأزمات والتعايش والتدريب بين الكويت وأعضاء المنظمة.