عبدالكريم العبدالله



تنسق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع وزارة الصحة لتطوير 3 برامج تدريبية صحية في الهيئة، والمقامة لصالح الوزارة. وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء» أن البرامج التدريبية المزمع تطويرها هي «برنامج التثقيف الصحي ـ برنامج فاصد الدم ـ برنامج التعقيم» وبينت المصادر أن هذا يأتي حرصا على تلبية احتياجات سوق العمل، ومواكبة آخر التطورات العلمية لكافة البرامج التدريبية. وأفادت المصادر بأنه سيتم التواصل بين الجهتين وتبادل الخبرات مع سوق العمل ودراسة الاحتياجات من العمالة الفنية من خلال تبادل الأفكار وطرح وجهات النظر والآراء والوصول الى افضل النتائج مع الأخذ بالاعتبار الاحتياج الفعلي لسوق العمل.