أعلن الجيش السوداني عن وقوع إصابات بين ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر جراء تعرض موكبهم لإطلاق نار أثناء قيامهم بإجلاء مدنيين، بينهم أجانب من كنيسة في العاصمة الخرطوم.



وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش الجيش السوداني، في بيان، إنه «بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم في منطقة الشجرة بالخرطوم».



وأضاف البيان أن إجراءات التنسيق مع المنظمة الدولية تضمنت تحديد خط السير، مشيرا إلى أن ممثلي المنظمة الدولية لم يلتزموا بذلك وقاموا بمخالفة خط السير المتفق عليه تماما.



وتابع أن «موكب ممثلي المنظمة حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين (قوات الدعم السريع) وعليها طاقم مدفع رشاش قامت بالتقرب من مواقعنا الدفاعية، مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة».



وأعرب الجيش السوداني عن أسفه للحادث الذي وقع نتيجة «عدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها».



وأكد الجيش التزام القاطع بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، مشددا على ضرورة التقيد بأي ترتيبات مسبقة يجري الاتفاق حولها لتفادي كل ما من شأنه أن يعرض حياة المعنيين للخطر.



في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، في بيان، الجيش السوداني بتنفيذ هجوم على موكب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وقالت «الدعم السريع» في بيانها إن الحادث أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى.



من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها شعرت بالصدمة والفزع من الهجوم المتعمد على قافلة إنسانية في الخرطوم.



وأوضحت أن الهجوم على موكب الصليب الأحمر«أدى لمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 3 من موظفيه».