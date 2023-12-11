اعلن برنامج جدة التاريخية عن تدشين فعاليات "بلد الفن"، في الفترة من السابع من ديسمبر حتى التاسع من مارس المقبلين، تحت شعار "العودة إلى الأمام"، ويهدف من خلالها إلى إحياء الأهمية التاريخية لجدة البلد، وذلك بتنظيم من مؤسسة أثر الأهلية وبمشاركة كلٍّ من المعهد الملكي للفنون التقليدية، وزاوية ٩٧، وصوت البلد وشركاء البلد من مؤسسات وشركات ومحلات تجارية، وذلك في إطار التعاون بينهم؛ لتعزيز الاقتصاد المحلي للبلد وجعلها واجهة سياحية ثقافية اقتصادية.

يسعى "بلد الفن" من خلال اللغة العالمية للفن، إلى تعزيز المشهد الثقافي للمملكة، وتقديم تجارب حسيّة فريدة. كما تهدف إلى زيادة الوعي وحثّ الزوّار على زيارة جدة التاريخية، من خلال تقديم أشكال الفنون؛ إذ سيقدم "بلد الفن" أربـعة مـعارض فـنية، وبـرامـج مـوسـيقية وعـروضًا مسـرحـية مـتنوعـة، إضـافـة إلـى مـجموعة مــن المــطاعــم المحــلية المــتألــقة، والــزيــارات المــدرســية لإثــراء الــطلبة بــالمــحتوى الــفني.

هـــذا، وقـــد صـــرح المشرف العـــام على برنامج جـــدة الـــتاريـــخية عبدالعزيز ابراهيم العيسى، بـــأن هـــذا الـــتدشـــين الـــطموح لـ "بلد الفن" يهـــدف إلـــى تعزيز التفاعل الثقافي في جدة التاريخية، ويجـــعل من المنطقة وجـــهة ثـــقافـــية وبـــيتًا إبـــداعـــيًّا كـــبيرًا، لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال. وذلـك ضـمن سـعي بـرنـامـج جـدة الـتاريـخية إلـى المساهمة في تـحقيق أهـداف رؤيـة المـملكة 2030.



من جانبه أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة اثر الأهلية حمزة صيرفي، أن "بـــلد الـــفن" تـــأتـــي فـــي قـــلب أهـــداف المـؤسـسة فـي تـعزيـز دور الـفن فـي المـجتمع، والـعمل مـع شـركـائـها على خلق بـرامـج مسـتدامـة لـدعـم الـفنانـين، ودعم المسيرة الفنية للمملكة العربية السعودية.