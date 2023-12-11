الوهيدة: نهدف لتوفير الدعم لأبنائنا الطلبة وإعدادهم تربوياً ونفسياً لدخول الاختبارات

عبدالعزيز الفضلي

استعداداً لفترة اختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، تطلق وزارة التربية حملة توعوية تحت شعار "لنسعى بعلمنا"، للتأكيد على أنه بالسعي الدائم والمثابرة و التحضير الجيد يحقق المتعلم غاياته وطموحاته وأحلامه.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، أحمد الوهيدة، أن حملة "لنسعى بعلمنا" تطلقها وزارة التربية اليوم عبر الحسابات الإلكترونية لوزارة التربية وعبر وسائل إعلامية مختلفة. وتأتي في إطار جهود وزارة التربية المستمرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم، حيث تهدف الحملة إلى إعداد الطالب تربوياً ونفسياً، لدخول الاختبارات وإرشادهم نحو طرق المذاكرة السليمة والتحلي بالإيجابية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، وتوفير الأجواء المناسبة لعقدها.

وأكد الوهيدة أنه سيتم خلال هذه الحملة تقديم كافة سبل الدعم التربوية والنفسية لأبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة التربية كتوفير مصادر تعلم معتمدة وبنوك أسئلة وقنوات تربوية توفر شروحات الدروس بالإضافة إلى استشارات نفسية واجتماعية من خلال منصة استشر الإلكترونية فضلاً عن بث رسائل تحفيزية من نماذج طلابية متفوقة ونصائح وارشادات مختلفة.

وأشار الوهيدة إلى أنه من ضمن حملة "لنسعى بعلمنا" تشارك وزارة التربية بركن توعوي بالفترة من ١٢-١٥ ديسمبر وذلك في ( مجمع مروج) حيث يستعرض الركن أهم الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطالب بفترة الاختبارات بالإضافة إلى عرض اللوائح التي تنظم سير عملية الاختبارات، وذلك بمشاركة التوجيه الفني للمواد الأساسية ومختصين اجتماعيين ونفسيين لإرشاد المتعلمين وتوجيههم خلال هذة الفترة وذلك حرصاً من وزارة التربية على تسخير خبرات المختصين من أهل الميدان لخدمة المتعلمين وأولياء أمورهم .

ودعا إلى الاستفادة من المعلومات والتوجيهات التي ستقدمها وزارة التربية في هذا الركن ومتابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية بوزارة التربية لمواكبة المستجدات والاطلاع على المعلومات، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.