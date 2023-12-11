أسامة دياب

كشف السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب، أن إعلان السفارة الإضراب اليوم يأتي تجاوبا مع النداء العالمي لإعلان الاضراب اليوم ١١ ديسمبر في جميع أنحاء العالم وليشمل جميع مناحي الحياة وذلك تعبيرا عن رفض العالم أجمع لاستمرار هذه الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر خاصة وعموم دولة فلسطين المحتلة والتي تتورط بها الولايات المتحدة الامريكية مباشرة بعد استخدامها حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدعو الى وقف اطلاق نار انساني.

وأضاف طهبوب - في تصريحات صحافية -"المهم في دعوة الاضراب أنه ولأول مرة يُدعى العالم الى اعلان الاضراب ادراكا من جميع الشعوب بأن هذه المجازر لا بد أن تتوقف وانه يجب الاستجابة لنداءات جميع شعوب العالم بوقف هذه الابادة وجرائم الحرب التي تنفذها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من أجل انهاء قضيته واستكمال طرده من وطنه .