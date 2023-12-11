عبد الكريم العبدالله

في إطار تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية، وتنفيذا لتعليمات وزير الصحة، د. أحمد العوضي، أعلن الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان في وزارة الصحة د. أحمد أسد، عن ربط مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان بالنظام الآلي لمستشفى جابر الأحمد، فيما يخص خدمات الأشعة، والمختبر، والصيدلية، ودخول وخروج المرضى للمستشفى، مضيفا أن إتمام عملية الربط جاءت بالتنسيق والتعاون ما بين قطاعي الأسنان و الصحة الرقمية.

وفي سياق تواصل جهود ميكنة الخدمات الصحية، كشف الدكتور أسد أيضا عن إتمام ربط كافة المراكز والمستوصفات التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية، بمركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان، مؤكدا أن ميكنة الخدمات الصحية وربطها رقميا يساهم في تسهيل الوصول للبيانات الصحية للمراجع، ومعرفة التاريخ المرضي ورسم الخطة العلاجية، وضبط صرف الأدوية، وترشيد عمل الفحوصات المخبرية، وتنظيم مختلف الإجراءات الخاصة بمراجعات المرضى.