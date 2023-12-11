مريم بندق



عقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع التطوير الإداري ورشة خاصة بتطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبمشاركة عدد من القياديين والإشرافيين من جميع الجهات الحكومية.

وقد تم خلال الورشة التدريبية تقديم عرض يتضمن بيان مفهوم وأهمية الحوكمة المؤسسية وتوضيح خطوات تنفيذ منظومة الحوكمة المؤسسية بالجهات الحكومية وعرض ونقل التجارب الناجحة بعد تطبقها.



كما تم التطرق إلى استراتيجية ديوان الخدمة المدنية، والذي أطلق عليه البرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية، ومن أبرز أهدافها ومنهجية عملها بناء قدرات للجهات الحكومية من خلال التوعية والتدريب في مفهوم الحوكمة وتنفيذ برنامج إعداد مدربين وطنيين بالحوكمة المؤسسية بجميع قطاعات الدولة.



هذا، وتم استعراض إسهامات فريق الدعم الفني في تعميم الإطار والدليل الوطني للحوكمة وخطة العمل القادمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك تمهيدا لبدء عمليات التطبيق الفعلي للإطار والدليل.



واستضاف الديوان من فريق الحوكمة المؤسسية بوزارة الشؤون لاستعراض تطبيق الحكومة المؤسسية لديها باعتبارها أول وزارة تقوم بوضع خطة معتمدة وفق مدة زمنية لتطبيق إجراءات ومعايير الحوكمة المؤسسية في القطاع العام.