أعلنت جمعية المهندسين فتح باب التسجيل للمشاركة وتقديم الأبحاث والأوراق العلمية في «الورشة الدولية التاسعة لمراقبة صحة وسلامة الهياكل الإنشائية C H S M9» والتي ستعقد تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة للاتصالات فهد الشعلة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



وقال رئيس الجمعية م. فيصل العتل إن هذه الورشة تعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية لرصد الصحة الهيكلية للبنية التحتية الذكية (ISHMII)، وهي منظمة غير ربحية تضم مؤسسات مراقبة الصحة الهيكلية الرائدة وتعمل على تعزيز الاتصال وتبادل المعلومات، وزيادة الوعي بتخصصات وأدوات مراقبة الصحة الهيكلية، وبمشاركة من جامعة الكويت وفرع الجمعية الأميركية للهندسة المدنية بالكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت وبشراكة من الاتحاد الهندسي الخليجي.



وأضاف العتل: إن الموضوع الرئيسي للورشة هو «تصميم بنية تحتية مقاومة للزلازل بدعم نظم مراقبة صحة وسلامة الهياكل الإنشائية»، مضيفا أن الجمعية تهدف من اطلاق هذه الورشة للبدء بعملية وضع كودات خاصة للزلازل في الكويت بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين العالميين ووضعه أمام أصحاب القرار للتطبيق وذلك دون أن نكلف الدولة أي مبالغ مالية.



وأضاف إن البرنامج العلمي يتضمن محاضرات رئيسية من خبراء متميزين في هذا المجال، وخمس جلسات تدريب منهجية وجلسات للملصقات، وورش خاصة حول الخبرات الاحترافية في مراقبة صحة وسلامة الهياكل الإنشائية من جميع أنحاء العالم ضمن الموضوع الرئيسي لورشة العمل.



وزاد، أنه يمكن للراغبين في المشاركة تقديم أوراقهم العلمية من خلال خمسة محاور رئيسية: الأول «تطبيقات قواعد التصميم الزلزالي الجديدة» والثاني «تعزيز مقاومة المباني التاريخية ضد الزلازل»، الثالث «حالة الكشف والتنبوء بالأضرار الزلزالية، الرابع» مراقبة صحة وسلامة الهياكل الإنشائية في المناطق التي تتعرض للزلازل»، ومحور خامس وأخير هو دراسات لحالات تطبيقية.



وأضاف: انه يمكن تقديم ملخصات الأبحاث حتى يوم 17 ديسمبر الجاري، وسيتم الاشعار بقبول الملخصات في 24 ديسمبر الجاري على أن يبدأ ارسال البحوث كاملة في 25 ديسيمبر الجاري ويعلن نتائج قبول الأوراق البحثية في 21 يناير المقبل، وأنه يمكن التسجيل للحضور او المشاركة حتى 11 فبراير من خلال موقع الورشة، كما يمكن يسمح بتقديم أكثر من ورقة بحثية أو ملصق واحد لكل باحث.



وأكد العتل أن المشاركين سيحصلون على شهادات من جمعية المهندسين الكويتية و«آشمي ISHMII»، كما يمكنهم الاستفسار والتسجيل بإرسال بريد إلكتروني [email protected]