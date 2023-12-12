أسامة دياب



استضافت سفارة جمهورية كوريا لدى البلاد وشركة نفط الكويت، حملة «دعنا نشجر الكويت» (Go GreenKuwait) في محمية العبدلي الطبيعية التابعة لـ «نفط الكويت». وتم تنظيم هذه المبادرة البيئية بالتعاون مع الجالية الكورية في الكويت.



من جهته، أعرب السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها عن سعادته بالمشاركة الفاعلة للجالية الكورية في المجتمع الكويتي والتزامها الثابت بالحفاظ على البيئة الطبيعية في الكويت وخصوصا أن هذه المرة الثانية التي يقومون فيها بذلك، مثمنا جهود شركة نفط الكويت وموظفيها المتطوعين ودعمهم الذي لا يقدر بثمن في التحضير لهذا الحدث.



وفي مبادرة تعاون مهمة، خصصت شركة نفط الكويت منطقة حصرية لزراعة الأشجار للجالية الكورية داخل محميتها الطبيعية، ما يرمز إلى الالتزام المشترك بالحفاظ على البيئة والتعاون بين الثقافات.



وأكدت السفارة الكورية في بيان أن «حملة Go GreenKuwait هي أكثر من مجرد فعالية لزراعة الأشجار، وإنما تهدف إلى استعادة المرونة البيئية في بيئة الكويت الفريدة».



وأوضحت أن «المبادرة ركزت على زراعة أنواع محددة من الأشجار مثل Vachellia tortilis وRhanterium epapposum القادرة على الازدهار في الظروف الصعبة التي تتسم بها صحراء الكويت التي تعاني من ندرة المياه». ولفتت إلى أن «هذه الحملة تسلط الضوء على الدور الحاسم لزراعة الأشجار في التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعتبر الأشجار أيضا أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومنع تآكل التربة، والحفاظ على التوازن البيئي».