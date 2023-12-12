أسامة دياب



أقامت سفارة اليابان لدى البلاد مسابقة الخطابة باللغة اليابانية السادسة عشرة بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت والجمعية اليابانية في الكويت الأحد الماضي في مكتبة الكويت الوطنية.



وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري عن سعادته البالغة لإقامة هذا الحدث على مدى ستة عشر عاما، مبديا تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت لتعليم اللغة اليابانية منذ عام 1996.

وتمنى السفير زيادة عدد دارسي اللغة اليابانية من الكويت، مضيفا أن اللغة اليابانية ليست بالصعوبة التي قد تبدو عليها، بل إنها شائقة للغاية.



شارك في المسابقة العديد من دارسي اللغة اليابانية المتحمسين، بحضور جمهور يزيد على ستين شخص مهتم باللغة والثقافة اليابانية. وقد نال الأداء الممتاز الذي قدمه المتسابقون على المسرح إعجاب الجميع بالفعل.



وعلى هامش المسابقة قدمت ميرفيه، المنسق الأكاديمي لمكتب (J-MENA) (مشروع الشبكة العالمية للدراسة في اليابان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مكتب أنقرة بجامعة كيوشو، عرضا تقديميا للترويج للدراسة في اليابان مع معلومات عامة عن مختلف الجامعات اليابانية الشهيرة. كما استمتع المشاركون بمشاهدة العرض المباشر للفنون القتالية اليابانية «الأيكيدو» التي أداها فريق «آيكيكاي» وهو مجموعة من لاعبي الأيكيدو المتمرسين في الكويت.