يرى «سيتي جروب» أن مجموعة «أوپيك+» بحاجة للإبقاء على تخفيضات الإنتاج الأخيرة خلال العام المقبل من أجل الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.



وأوضح ماكس لايتون، رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمي لدى البنك الأميركي، أن على المجموعة القيام بذلك من أجل الحفاظ على أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية.



وأضاف لايتون، في مقابلة أجراها مع تلفزيون «بلومبيرغ»: يمكنهم تحقيق التوازن في السوق، والحفاظ على الأسعار عند ما يتراوح بين 70 و80 دولارا إذا عملوا جميعا معا.



يذكر أن «أوپيك+» أعلنت أنها ستخفض إمدادات النفط بمقدار 900 ألف برميل يوميا إضافية خلال الربع الأول من العام الحالي، وأنها قد تمد تلك التخفيضات إذا لزم الأمر.